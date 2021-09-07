Три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Кинелем

В понедельник, 6 сентября, на 1 км трассы "Кинель-Богатое" произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, об этом сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России "Кинельский" Андрей Бердников.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что, по предварительной информации, девушка-водитель автомобиля Honda допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем.
По данным сотрудников полиции, погибли трое взрослых — водитель и два пассажира легкового автомобиля, их личности устанавливаются. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия работают полицейские и сотрудники прокуратуры.
Последние комментарии
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...