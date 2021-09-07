Три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Кинелем

В понедельник, 6 сентября, на 1 км трассы "Кинель-Богатое" произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, об этом сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России "Кинельский" Андрей Бердников.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что, по предварительной информации, девушка-водитель автомобиля Honda допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем.

По данным сотрудников полиции, погибли трое взрослых — водитель и два пассажира легкового автомобиля, их личности устанавливаются. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники прокуратуры.