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ДТП Происшествия

Автомобилистка, погибшая под Кинелем в ДТП с грузовиком, не имела водительских прав

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Женщина, управлявшая легковушкой и погибшая 6 сентября в ДТП в Кинельском районе Самарской области, ехала без водительских прав. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, ДТП произошло на 1 км дороги Кинель - Богатое. В 21:30 34-летняя водитель Honda выехала на встречную полосу и столкнулась с встречным грузовиком Volvo под управлением 61-летнего мужчины.

В аварии погибли три человека: управлявшая легковушкой женщина и два ее пассажир. По данным полиции, автомобиль принадлежал 43-летнему пассажиру. Личность второго погибшего устанавливают.

По факту ДТП проводится проверка.

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