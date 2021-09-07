Автомобилистка, погибшая под Кинелем в ДТП с грузовиком, не имела водительских прав

Женщина, управлявшая легковушкой и погибшая 6 сентября в ДТП в Кинельском районе Самарской области, ехала без водительских прав. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло на 1 км дороги Кинель - Богатое. В 21:30 34-летняя водитель Honda выехала на встречную полосу и столкнулась с встречным грузовиком Volvo под управлением 61-летнего мужчины.

В аварии погибли три человека: управлявшая легковушкой женщина и два ее пассажир. По данным полиции, автомобиль принадлежал 43-летнему пассажиру. Личность второго погибшего устанавливают.

По факту ДТП проводится проверка.