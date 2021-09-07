Автомобилистка, погибшая под Кинелем в ДТП с грузовиком, не имела водительских прав

Женщина, управлявшая легковушкой и погибшая 6 сентября в ДТП в Кинельском районе Самарской области, ехала без водительских прав. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, ДТП произошло на 1 км дороги Кинель - Богатое. В 21:30 34-летняя водитель Honda выехала на встречную полосу и столкнулась с встречным грузовиком Volvo под управлением 61-летнего мужчины.
В аварии погибли три человека: управлявшая легковушкой женщина и два ее пассажир. По данным полиции, автомобиль принадлежал 43-летнему пассажиру. Личность второго погибшего устанавливают.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...