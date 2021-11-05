Нетрезвый водитель-подросток убил своего пассажира, съехав в кювет

В четверг, 4 ноября, в ДТП в Кошкинском районе погиб 16-летний пассажир вазовской "семерки", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, автомобилем управлял 15-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В 22:48 он ехал со стороны с. Старое Юреево в направлении с. Старое Максимкино, в пути не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 16-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье легковушки, скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".

В прокуратуре Самарской области сообщили, что причины и условия, сопутствующие ДТП, изучит районная прокуратура. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц.