Нетрезвый водитель-подросток убил своего пассажира, съехав в кювет

В четверг, 4 ноября, в ДТП в Кошкинском районе погиб 16-летний пассажир вазовской "семерки", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, автомобилем управлял 15-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В 22:48 он ехал со стороны с. Старое Юреево в направлении с. Старое Максимкино, в пути не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 16-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье легковушки, скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".
В прокуратуре Самарской области сообщили, что причины и условия, сопутствующие ДТП, изучит районная прокуратура. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...