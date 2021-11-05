В Самаре госпитализирована женщина, попавшая под машину на ул. Коммунистической

В четверг, 4 ноября, в Самаре на ул. Коммунистической 28-летняя женщин попала под колеса автомобиля Lada Xray, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 20:40 65-летний водитель автомобиля Lada Xray, ехавший со стороны ул. Дачной, рядом с остановкой у ТЦ "Золотое яблоко" сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы, с ними она была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.