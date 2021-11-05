В Самаре госпитализирована женщина, попавшая под машину на ул. Коммунистической

В четверг, 4 ноября, в Самаре на ул. Коммунистической 28-летняя женщин попала под колеса автомобиля Lada Xray, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 20:40 65-летний водитель автомобиля Lada Xray, ехавший со стороны ул. Дачной, рядом с остановкой у ТЦ "Золотое яблоко" сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина получила травмы, с ними она была госпитализирована.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...