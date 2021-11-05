В Самаре 18-летний лихач на Lada Priora попал в больницу, устроив ДТП с тремя машинами

В четверг, 4 ноября, в 18:30 в Самаре на ул. Гагарина произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает региональное управление МВД.
Предполагаемый виновник аварии - 18-летний водитель Lada Priora, который, по данным ГИБДД, за последние три месяца 11 раз привлекался к административной ответственности. По предварительной версии, он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Subaru Forester, который от столкновения с "Приорой" отбросило на автомобиль такси Renault Logan.
В результате водитель Lada Priora был госпитализирован с травмами головы.
При этом во время сбора материалов по факту ДТП таксист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него собран административный материал, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...