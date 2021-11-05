В Самаре 18-летний лихач на Lada Priora попал в больницу, устроив ДТП с тремя машинами

В четверг, 4 ноября, в 18:30 в Самаре на ул. Гагарина произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает региональное управление МВД.

Предполагаемый виновник аварии - 18-летний водитель Lada Priora, который, по данным ГИБДД, за последние три месяца 11 раз привлекался к административной ответственности. По предварительной версии, он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Subaru Forester, который от столкновения с "Приорой" отбросило на автомобиль такси Renault Logan.

В результате водитель Lada Priora был госпитализирован с травмами головы.

При этом во время сбора материалов по факту ДТП таксист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него собран административный материал, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.