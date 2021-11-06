В Самаре женщина за рулем сбила парня, переходившего дорогу не по "зебре"

В пятницу, 5 ноября, в 16:10 в Самаре произошло ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба облМВД.

36-летняя женщина за рулем Volkswagen двигалась по Кряжскому шоссе со стороны ул. Ровная в направлении ул. 1-я Кряжская. В районе д. 60 по ул. 1-я Кряжская она сбила 19-летнего парня, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Пешехода с травмами госпитализировали.