В Самаре женщина за рулем сбила парня, переходившего дорогу не по "зебре"

В пятницу, 5 ноября, в 16:10 в Самаре произошло ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба облМВД.
36-летняя женщина за рулем Volkswagen двигалась по Кряжскому шоссе со стороны ул. Ровная в направлении ул. 1-я Кряжская. В районе д. 60 по ул. 1-я Кряжская она сбила 19-летнего парня, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
Пешехода с травмами госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...