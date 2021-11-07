Три человека пострадали в ДТП с ЗИЛом в Самарской области

В субботу, 6 ноября, в Жигулевске три человека пострадали в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:10 36-летний водитель ЗИЛа в районе дома № 47 по ул. Интернационалистов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 37-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель легковушки и два пассажира: 37-летний мужчина и 40-летняя женщина.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...