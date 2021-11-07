Три человека пострадали в ДТП с ЗИЛом в Самарской области

В субботу, 6 ноября, в Жигулевске три человека пострадали в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:10 36-летний водитель ЗИЛа в районе дома № 47 по ул. Интернационалистов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 37-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель легковушки и два пассажира: 37-летний мужчина и 40-летняя женщина.