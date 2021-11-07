Под Самарой столкнулись Subaru и Skoda

В Волжском районе Самарской области 6 ноября столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:10 44-летняя женщина на Subaru Impreza ехала со стороны пос. Николаевка в направлении пос. Просвет. Поворачивая налево, она не уступила дорогу и столкнулась со встречной Skoda Karoq под управлением 55-летнего мужчины.
В аварии пострадала 57-летняя пассажирка Skoda.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...