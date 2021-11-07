Под Самарой столкнулись Subaru и Skoda

В Волжском районе Самарской области 6 ноября столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:10 44-летняя женщина на Subaru Impreza ехала со стороны пос. Николаевка в направлении пос. Просвет. Поворачивая налево, она не уступила дорогу и столкнулась со встречной Skoda Karoq под управлением 55-летнего мужчины.

В аварии пострадала 57-летняя пассажирка Skoda.