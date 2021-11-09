Водитель иномарки сбил маленького ребенка в Кошелев-Парке под Самарой

В понедельник, 8 ноября, в Волжском районе Самарской области в ДТП попала 37-летняя водитель Kia Ceed. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 16:00 женщина ехала по ул. Нестора Постникова в направлении ул. Олега Пешкова в мкр Кошелев-Парк и сбила трехлетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка сопровождала 38-летняя женщина.
Ребенок пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
В пресс-службе областного ГУ МВД отмечают, что по факту аварии ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...