Водитель иномарки сбил маленького ребенка в Кошелев-Парке под Самарой

В понедельник, 8 ноября, в Волжском районе Самарской области в ДТП попала 37-летняя водитель Kia Ceed. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 16:00 женщина ехала по ул. Нестора Постникова в направлении ул. Олега Пешкова в мкр Кошелев-Парк и сбила трехлетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка сопровождала 38-летняя женщина.

Ребенок пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.



В пресс-службе областного ГУ МВД отмечают, что по факту аварии ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.