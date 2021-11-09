Два человека погибли в ДТП с легковушками и грузовиком в Самарской области

Во вторник, 9 ноября, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 11:00 на 17 км дороги Осинки - Безенчук водитель ВАЗ-2115 столкнулся с попутным Lada Granta, затем выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

В результате водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115 скончались на месте. Их личности устанавливаются.

На месте происшествия работают оперативные службы, выясняют обстоятельства ДТП. По факту аварии ведется проверка.