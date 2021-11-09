Два человека погибли в ДТП с легковушками и грузовиком в Самарской области

Во вторник, 9 ноября, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 11:00 на 17 км дороги Осинки - Безенчук водитель ВАЗ-2115 столкнулся с попутным Lada Granta, затем выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.
В результате водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115 скончались на месте. Их личности устанавливаются.
На месте происшествия работают оперативные службы, выясняют обстоятельства ДТП. По факту аварии ведется проверка.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...