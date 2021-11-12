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ДТП Происшествия

Задержан водитель, оставивший без газа четыре села в Самарской области

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 12 ноября в Богатовском районе Самарской области задержали водителя КамАЗа, врезавшегося в газопровод. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 12 ноября в 6:10 возле с. Съезжее грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в газопровод.

По предварительным данным полицейских, за рулем КамАЗа был 48-летний мужчина. Он не справился с управлением на Т-образном перекрестке. От удара цистерна отцепилась, а водитель покинул место ДТП.

Позже полицейские установили личность водителя и задержали его.

Из-за повреждения газопровода без газа остались четыре населенных пункта: села Виловатое, Съезжее, Андреевка, Максимовка.

Сейчас специалисты завершают восстановительные работы. Примерно к 17:00 газоснабжение будет возобновлено. По последним данным, село Съезжее уже подключено к газоснабжению.

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