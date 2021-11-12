Задержан водитель, оставивший без газа четыре села в Самарской области

Вечером 12 ноября в Богатовском районе Самарской области задержали водителя КамАЗа, врезавшегося в газопровод. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МВД.
Напомним, 12 ноября в 6:10 возле с. Съезжее грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в газопровод.
По предварительным данным полицейских, за рулем КамАЗа был 48-летний мужчина. Он не справился с управлением на Т-образном перекрестке. От удара цистерна отцепилась, а водитель покинул место ДТП.
Позже полицейские установили личность водителя и задержали его.
Из-за повреждения газопровода без газа остались четыре населенных пункта: села Виловатое, Съезжее, Андреевка, Максимовка.
Сейчас специалисты завершают восстановительные работы. Примерно к 17:00 газоснабжение будет возобновлено. По последним данным, село Съезжее уже подключено к газоснабжению.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...