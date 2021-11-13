Под Самарой водитель легковушки врезался в припаркованный грузовик

В пятницу, 12 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Около 8:10 42-летний водитель Lada Kalina двигался по ул. Механиков в пос. Смышляевка. Напротив дома № 20 он съехал с дороги влево и врезался в полуприцеп Schmitz, стоявший на парковке.
В аварии пострадал водитель легковушки, его госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...