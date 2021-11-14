Водитель Lada Kalina сбил насмерть женщину в Самарской области

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В субботу, 13 ноября, в Ставропольском районе Самарской области в ДТП погибла женщина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области