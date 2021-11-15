В Тольятти женщина получила ожог из-за загоревшегося мобильника

В воскресенье, 14 ноября, в 11:30, произошло ДТП на ул. Баныкина в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
Спасатели обнаружили, что столкнулись две попутных легковушке. В аварии пострадала пассажирка одной из машин.
"Но пострадала она не от механических травм, а от ожога 2-й степени. В кармане куртки пострадавшей находился телефон, который воспламенился от удара во время ДТП", — пояснил Андрей Дербенев.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...