В Тольятти женщина получила ожог из-за загоревшегося мобильника

В воскресенье, 14 ноября, в 11:30, произошло ДТП на ул. Баныкина в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Спасатели обнаружили, что столкнулись две попутных легковушке. В аварии пострадала пассажирка одной из машин.

"Но пострадала она не от механических травм, а от ожога 2-й степени. В кармане куртки пострадавшей находился телефон, который воспламенился от удара во время ДТП", — пояснил Андрей Дербенев.