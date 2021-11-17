В Самаре пострадал пассажир фуры, столкнувшейся с припаркованным большегрузом

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Во вторник, 16 ноября, в 13:55 напротив строения № 1 по пр. Кирова в Самаре 51-летний водитель Scania не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, вследствие чего допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль MAN, который был припаркован вдоль правого края проезжей части.

Фото: ГУ МВД по Самарской области