В Самаре пострадал пассажир фуры, столкнувшейся с припаркованным большегрузом

Во вторник, 16 ноября, в 13:55 напротив строения № 1 по пр. Кирова в Самаре 51-летний водитель Scania не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, вследствие чего допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль MAN, который был припаркован вдоль правого края проезжей части.
В результате ДТП телесные повреждения получили 18-летний пассажир автомобиля Scania, он был госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...