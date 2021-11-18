В Самаре водитель "Газели" попал в больницу после столкновения с КамАЗом

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В среду, 17 ноября, в Самаре столкнулись "Газель" и КамАЗ, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области