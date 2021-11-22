Водитель Mercedes пострадал в ночном ДТП на трассе М-5 в Самарской области

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В понедельник, 22 ноября, в 1:00, в Сызранском районе 31-летний водитель Renault выехал со второстепенной дороги в районе 884 км трассы М-5, не уступил дорогу и столкнулся с Mercedes под управлением 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области