Водитель Mercedes пострадал в ночном ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В понедельник, 22 ноября, в 1:00, в Сызранском районе 31-летний водитель Renault выехал со второстепенной дороги в районе 884 км трассы М-5, не уступил дорогу и столкнулся с Mercedes под управлением 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
В аварии пострадал водитель Mercedes.
Сотрудники ОГИБДД Сызранское, что во время управления транспортом необходимо уделять максимальное внимание дорожной обстановке. Любое отвлечение может привести к непоправимым последствиям.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...