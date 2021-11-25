В Большеглушицком районе водитель легковушки погиб, въехав в газопровод

В четверг, 25 ноября, около 17:00 в Большеглушицком районе погиб водитель автомобиля Ford Focus. Мужчина, ехавший по автодороге Пестравка-Большая Глушица, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в газопровод высокого давления.
В ДТП пострадал пассажир автомобиля, которому оказывается медицинская помощь.
Как сообщает прокуратура Самарской области, из-за повреждения газопровода приостановлено газоснабжение в трех населенных пунктах Большеглушицкого района: поселках Фрунзенский и Южное, селе Новопавловка. Без газа остаются около 1,5 тыс. человек.
Аварийной бригадой газовой службы ведутся работы по устранению порыва.
"На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует прокурор Большеглушицкого района Дмитрий Абросимов. Кроме того, на контроле прокурора района находится проведение восстановительных работ", - отмечают в надзорном ведомстве.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...