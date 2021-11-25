В Большеглушицком районе водитель легковушки погиб, въехав в газопровод

В четверг, 25 ноября, около 17:00 в Большеглушицком районе погиб водитель автомобиля Ford Focus. Мужчина, ехавший по автодороге Пестравка-Большая Глушица, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в газопровод высокого давления.

В ДТП пострадал пассажир автомобиля, которому оказывается медицинская помощь.

Как сообщает прокуратура Самарской области, из-за повреждения газопровода приостановлено газоснабжение в трех населенных пунктах Большеглушицкого района: поселках Фрунзенский и Южное, селе Новопавловка. Без газа остаются около 1,5 тыс. человек.

Аварийной бригадой газовой службы ведутся работы по устранению порыва.

"На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует прокурор Большеглушицкого района Дмитрий Абросимов. Кроме того, на контроле прокурора района находится проведение восстановительных работ", - отмечают в надзорном ведомстве.