В Самаре под колесами грузовика пострадала женщина

В четверг, 25 ноября, в Самаре в ДТП попал 46-летний водитель грузовой "Газели" с госномером Свердловской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:10 мужчина поворачивал направо с ул. Авроры на ул. Дыбенко он не пропустил и сбил 35-летнюю женщину, которая была на пешеходном переходе.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.



В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.