Участник ДТП с тремя машинами в Самаре отказался от медосвидетельствования

В четверг, 25 ноября, в Самаре произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, в 18:50 55-летний водитель Geely MK двигался по ул. 22 Партсъезда и напротив дома № 1 по Заводскому шоссе врезался в стоявший на запрещающий сигнал светофора Nissan Almera под управлением 33-летнего мужчины. От удара Nissan отбросило на стоявшую впереди Toyota Corolla, за рулем которой была 58-летняя женщина.

В результате травмы получил 25-летний пассажир Nissan.

При этом водитель Geely MK отказался проходить медосвидетельствования на состояние опьянения.

По факту ДТП ведется проверка.