Участник ДТП с тремя машинами в Самаре отказался от медосвидетельствования

В четверг, 25 ноября, в Самаре произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии автоинспекторов, в 18:50 55-летний водитель Geely MK двигался по ул. 22 Партсъезда и напротив дома № 1 по Заводскому шоссе врезался в стоявший на запрещающий сигнал светофора Nissan Almera под управлением 33-летнего мужчины. От удара Nissan отбросило на стоявшую впереди Toyota Corolla, за рулем которой была 58-летняя женщина.
В результате травмы получил 25-летний пассажир Nissan.
При этом водитель Geely MK отказался проходить медосвидетельствования на состояние опьянения.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...