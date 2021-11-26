В Самарской области водитель фуры снес с дороги трактор "Белорус" и дорожную машину

В четверг, 25 ноября, в Алексеевском районе Самарской области в ДТП попал 49-летний водитель КамАЗа с госномером Ставропольского края. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:00 водитель фуры между 109 и 110 км подъездной трассы к Оренбургу нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, потерял управление и врезался в стоявшие на дороге трактор "Беларус", в котором находился 60-летний мужчина, и в дорожную машину УКДМ, которой управлял 27-летний водитель.

В результате аварии водителя трактора госпитализировали. Кроме того, пострадал водитель УКДМ.

По факту ДТП ведется проверка.