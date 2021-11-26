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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель фуры снес с дороги трактор "Белорус" и дорожную машину

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 ноября, в Алексеевском районе Самарской области в ДТП попал 49-летний водитель КамАЗа с госномером Ставропольского края. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 12:00 водитель фуры между 109 и 110 км подъездной трассы к Оренбургу нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, потерял управление и врезался в стоявшие на дороге трактор "Беларус", в котором находился 60-летний мужчина, и в дорожную машину УКДМ, которой управлял 27-летний водитель.

В результате аварии водителя трактора госпитализировали. Кроме того, пострадал водитель УКДМ.

По факту ДТП ведется проверка.

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