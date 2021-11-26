В Самарской области водитель фуры снес с дороги трактор "Белорус" и дорожную машину

В четверг, 25 ноября, в Алексеевском районе Самарской области в ДТП попал 49-летний водитель КамАЗа с госномером Ставропольского края. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 12:00 водитель фуры между 109 и 110 км подъездной трассы к Оренбургу нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, потерял управление и врезался в стоявшие на дороге трактор "Беларус", в котором находился 60-летний мужчина, и в дорожную машину УКДМ, которой управлял 27-летний водитель.
В результате аварии водителя трактора госпитализировали. Кроме того, пострадал водитель УКДМ.
По факту ДТП ведется проверка.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...