Водитель Mazda столкнул в кювет другую легковушку в Самарской области

В четверг, 25 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, из-за которого автомобилист попал в больницу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:00 73-летний мужчина ехал на Mazda BT-50 со стороны с. Большая Черниговка в направлении Самары. В неблагоприятных метеоусловиях он выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda CR-V под управлением мужчины 52-летнего водителя. От удара кроссовер съехал в правый кювет.
В результате аварии пострадал водитель Honda.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...