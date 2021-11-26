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ДТП Происшествия

Водитель Mazda столкнул в кювет другую легковушку в Самарской области

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, из-за которого автомобилист попал в больницу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 11:00 73-летний мужчина ехал на Mazda BT-50 со стороны с. Большая Черниговка в направлении Самары. В неблагоприятных метеоусловиях он выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda CR-V под управлением мужчины 52-летнего водителя. От удара кроссовер съехал в правый кювет.

В результате аварии пострадал водитель Honda.

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