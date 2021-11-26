В ДТП на Ракитовском шоссе пострадали три человека

По предварительной информации, две легковушки столкнулись в 18:30.Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции на месте происшествия выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего, обеспечивают беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения.