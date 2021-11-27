В Тольятти водитель с 50-летним стажем сбил пешехода на переходе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 ноября, в 08:00 в Автозаводском районе города Тольятти 68-летний водитель, стаж которого 50 лет, у дома № 36 по Южному шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 65-летнюю женщину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области