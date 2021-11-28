В Самаре погиб водитель Volvo, которая врезалась в столб и загорелась

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В субботу, 27 ноября, в Самаре в 23:10 водитель Volvo у дома 34Б по пр. Кирова не справился с рулевым управлением, совершил наезд на бордюр и световую опору. Затем автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.