В Самаре погиб водитель Volvo, которая врезалась в столб и загорелась

В субботу, 27 ноября, в Самаре в 23:10 водитель Volvo у дома 34Б по пр. Кирова не справился с рулевым управлением, совершил наезд на бордюр и световую опору. Затем автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Водитель, данные которого сейчас устанавливаются, скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. 28-летний пассажир автомобиля госпитализирован.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...