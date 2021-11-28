В Самаре автобус врезался в столб у Губернского рынка, есть пострадавшие

В воскресенье, 28 ноября, около Губернского рынка в 15:10 автобус с восемью пассажирами врезался в столб, сообщает ГУ МВД по региону.
Два взрослых пассажира доставлены в одну из городских больниц.
В пресс-службе уточнили, что 54-летний водитель, управляя автобусом ЛИАЗ 67 маршрута, двигаясь по ул. Коммунистической, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства в условиях снегопада, совершил наезд на препятствие.
По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...