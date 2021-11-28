В Самаре автобус врезался в столб у Губернского рынка, есть пострадавшие

В воскресенье, 28 ноября, около Губернского рынка в 15:10 автобус с восемью пассажирами врезался в столб, сообщает ГУ МВД по региону.

Два взрослых пассажира доставлены в одну из городских больниц.

В пресс-службе уточнили, что 54-летний водитель, управляя автобусом ЛИАЗ 67 маршрута, двигаясь по ул. Коммунистической, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства в условиях снегопада, совершил наезд на препятствие.

По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.