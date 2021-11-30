Пассажир опрокинувшейся "Газели" в Тольятти попал в больницу

В понедельник, 29 ноября, в Тольятти опрокинулась "Газель", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:00 51-летний мужчина ехал на малотоннажной "Газели" по Обводному шоссе в направлении ул. Васильевской. Он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и врезался в разделительное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадал 57-летний пассажир. Его госпитализировали.