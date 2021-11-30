Пассажир опрокинувшейся "Газели" в Тольятти попал в больницу

В понедельник, 29 ноября, в Тольятти опрокинулась "Газель", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:00 51-летний мужчина ехал на малотоннажной "Газели" по Обводному шоссе в направлении ул. Васильевской. Он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и врезался в разделительное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.
В аварии пострадал 57-летний пассажир. Его госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...