При ДТП на Волжском шоссе в Самаре пострадал пассажир автомобиля Audi

В субботу, 1 января, в Красноглинском районе Самара участницей ДТП стала 37-летняя женщина-водитель, ехавшая в 14:50 на автомобиле Toyota Corolla с госномером Саратовской области (регион 164) по Волжскому шоссе, со стороны ул. Демократическая в направлении Красноглинского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, при перестроении, в районе строения 7 "в" по Волжскому шоссе, она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Audi A6 под управлением 22-летнего водителя, который ехал в попутном направлении без изменения траектории движения.

В результате ДТП телесные повреждения получил 26-летний пассажир автомобиля Audi, которому назначено амбулаторное лечение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути дорожные и погодные условия.