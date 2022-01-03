При ДТП на Волжском шоссе в Самаре пострадал пассажир автомобиля Audi

В субботу, 1 января, в Красноглинском районе Самара участницей ДТП стала 37-летняя женщина-водитель, ехавшая в 14:50 на автомобиле Toyota Corolla с госномером Саратовской области (регион 164) по Волжскому шоссе, со стороны ул. Демократическая в направлении Красноглинского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, при перестроении, в районе строения 7 "в" по Волжскому шоссе, она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Audi A6 под управлением 22-летнего водителя, который ехал в попутном направлении без изменения траектории движения.
В результате ДТП телесные повреждения получил 26-летний пассажир автомобиля Audi, которому назначено амбулаторное лечение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути дорожные и погодные условия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...