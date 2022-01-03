В Жигулевске в ДТП с несколькими авто пострадали три человека

В воскресенье, 2 января, в 5:50 в Жигулевске произошло ДТП с участием трех автомобилей Lada Kalina, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

37-летний водитель Lada Kalina, двигаясь в условиях снегопада по трассе М5 "Урал" в сторону Сызрани, потерял управление и выехал на "встречку", где столкнулся с движущимися навстречу Lada Kalina под управлением 42-летнего водителя и с еще одной Lada Kalina под управлением 69-летней женщины.

Пострадали два пассажира первого автомобиля: 32-летний мужчина и 22-летняя девушка, а также женщина, управлявшая третьим авто. Все пострадавшие госпитализированы.