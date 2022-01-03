В Жигулевске в ДТП с несколькими авто пострадали три человека

В воскресенье, 2 января, в 5:50 в Жигулевске произошло ДТП с участием трех автомобилей Lada Kalina, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
37-летний водитель Lada Kalina, двигаясь в условиях снегопада по трассе М5 "Урал" в сторону Сызрани, потерял управление и выехал на "встречку", где столкнулся с движущимися навстречу Lada Kalina под управлением 42-летнего водителя и с еще одной Lada Kalina под управлением 69-летней женщины.
Пострадали два пассажира первого автомобиля: 32-летний мужчина и 22-летняя девушка, а также женщина, управлявшая третьим авто. Все пострадавшие госпитализированы.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...