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ДТП Происшествия

Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 января, четыре сотрудника поисково-спасательного отряда Сызрани работали на 865 км трассы М-5 в Сызранском районе, где столкнулись три автомобиля, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Для извлечения его тела из поврежденной машины требовалась помощь спасателей, которые выехали на место происшествия в 12:46.

Там они отключили аккумуляторную батарею автомобиля для предотвращения возгорания в моторном отсеке и извлекли тело водителя из салона с помощью гидравлического разжима.

В 15:50 работы спасателей на месте столкновения трех автомобилей были окончены.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 36-летний водитель Lada Kalina на трассе М-5 "Урал" ехал в направлении Тольятти. На 866 км автомобиль занесло на скорости, выбросило на "встречку", где он столкнулся с автомобилем "Газ", а затем - со следующим встречным автомобилем Lada Vesta. В итоге водитель Lada Kalina скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

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