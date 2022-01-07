Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

В четверг, 6 января, четыре сотрудника поисково-спасательного отряда Сызрани работали на 865 км трассы М-5 в Сызранском районе, где столкнулись три автомобиля, сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Для извлечения его тела из поврежденной машины требовалась помощь спасателей, которые выехали на место происшествия в 12:46.
Там они отключили аккумуляторную батарею автомобиля для предотвращения возгорания в моторном отсеке и извлекли тело водителя из салона с помощью гидравлического разжима.
В 15:50 работы спасателей на месте столкновения трех автомобилей были окончены.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, 36-летний водитель Lada Kalina на трассе М-5 "Урал" ехал в направлении Тольятти. На 866 км автомобиль занесло на скорости, выбросило на "встречку", где он столкнулся с автомобилем "Газ", а затем - со следующим встречным автомобилем Lada Vesta. В итоге водитель Lada Kalina скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...