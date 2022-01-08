Две пассажирки пострадали при столкновении Chevrolet и Kia в Самаре

В пятницу, 7 января, в Самаре две женщины пострадали в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:40 35-летний водитель Chevrolet ехал по ул. Краснодонской. Напротив дома № 124 по ул. Вольской он не уступил дорогу и столкнулся с Kia под управлением 45-летнего мужчины.
В аварии пострадали две пассажирки Kia 50 и 34 лет.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...