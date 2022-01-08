Две пассажирки пострадали при столкновении Chevrolet и Kia в Самаре

В пятницу, 7 января, в Самаре две женщины пострадали в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:40 35-летний водитель Chevrolet ехал по ул. Краснодонской. Напротив дома № 124 по ул. Вольской он не уступил дорогу и столкнулся с Kia под управлением 45-летнего мужчины.

В аварии пострадали две пассажирки Kia 50 и 34 лет.