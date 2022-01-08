В Самаре водитель Lada Granta врезался в газопровод и скрылся

В Самаре 7 января водитель Lada Granta устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:30 56-летний мужчина двигался на Lada Granta по ул. Прибрежной от пос. Прибрежный в направлении пос. Пискалинский Взвоз. Он выехал на обочину справа, потерял управление и врезался в газопровод.

В аварии пострадала 58-летняя пассажирка.

Автомобилист скрылся с места ДТП, позже его задержали полицейские.