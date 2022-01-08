В Самаре водитель Lada Granta врезался в газопровод и скрылся

В Самаре 7 января водитель Lada Granta устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:30 56-летний мужчина двигался на Lada Granta по ул. Прибрежной от пос. Прибрежный в направлении пос. Пискалинский Взвоз. Он выехал на обочину справа, потерял управление и врезался в газопровод.
В аварии пострадала 58-летняя пассажирка.
Автомобилист скрылся с места ДТП, позже его задержали полицейские.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...