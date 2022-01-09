На трассе М-5 в Самарской области неудачный обгон привел к аварии

В Камышлинском районе Самарской области 8 января две машины столкнулись в снегопаде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:10 на 1173 км трассы М-5 61-летний водитель Volkswagen Polo для обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio под управлением 57-летнего мужчины. После этого Volkswagen съехал в левый кювет.
Пострадали 55-летняя пассажирка Kia и 70-летняя пассажирка Volkswagen.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...