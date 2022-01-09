На трассе М-5 в Самарской области неудачный обгон привел к аварии

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В Камышлинском районе Самарской области 8 января две машины столкнулись в снегопаде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области