Грузовик с песком опрокинулся около строящегося моста через Волгу у Климовки

В воскресенье, 9 января, под Тольятти в ДТП попал 44-летний водитель грузовика HOWO, перевозивший песок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на строящейся автомобильной дороге в Шигонском районе, около с. Климовка, где строится мост через Волгу, автомобилист съехал в правый кювет, где грузовик опрокинулся.

Водителя доставили на "скорой" в больницу, госпитализация ему не понадобилась.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.