Три человека пострадали при столкновении Lada и Toyota Land Cruiser в Самарской области

В воскресенье, 9 января, в Нефтегорском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:15 46-летняя женщина двигалась на Lada XRAY по подъездной дороге к Оренбургу. На 91 км трассы она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado под управлением 52-летнего мужчины.
В результате аварии автомобилистку и двоих ее пассажиров госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...