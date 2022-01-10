Три человека пострадали при столкновении Lada и Toyota Land Cruiser в Самарской области

В воскресенье, 9 января, в Нефтегорском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:15 46-летняя женщина двигалась на Lada XRAY по подъездной дороге к Оренбургу. На 91 км трассы она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado под управлением 52-летнего мужчины.

В результате аварии автомобилистку и двоих ее пассажиров госпитализировали.