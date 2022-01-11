В Самарской области водитель легковушки пострадал во встречном ДТП в с. Шигоны

В понедельник, 10 января, в 13:50, около дома № 66 по ул. Почтовой в с. Шигоны Самарской области 40-летний водитель "Нивы", по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
В аварии пострадал водитель Lada Kalina.
В ГУ МВД России по Самарской области пояснили, что управлявший "Нивой" мужчина отказался проходить медосвидетельствование.
Полицейские также призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...