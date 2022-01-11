В Самарской области водитель легковушки пострадал во встречном ДТП в с. Шигоны

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 10 января, в 13:50, около дома № 66 по ул. Почтовой в с. Шигоны Самарской области 40-летний водитель "Нивы", по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области