Два человека пострадали при столкновении Lada Granta и UAZ Patriot в Самарской области

В понедельник, 10 января, два человека пострадали в ДТП в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:10 42-летний водитель Lada Granta двигался со стороны с. Красный Яр в направлении с. Городцовка. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с UAZ Patriot под управлением 62-летнего мужчины.

В результате аварии госпитализировали двух пассажиров Lada Granta, один из которых несовершеннолетний.