Один человек погиб и четверо пострадали ДТП на трассе Тольятти - Димитровград

В среду, 12 января, в Самарской области один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП на трассе Тольятти - Димитровград. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:00 на 9 км трассы водитель Lada при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным Mercedes. После этого вазовская легковушка врезалась в попутный грузовик Iveco.

В результате аварии пассажир Lada скончался до приезда "скорой". Кроме того, пострадали водитель и еще трое пассажиров той же машины. Их госпитализировали.

На месте происшествия работают полицейские.