Один человек погиб и четверо пострадали ДТП на трассе Тольятти - Димитровград

В среду, 12 января, в Самарской области один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП на трассе Тольятти - Димитровград. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:00 на 9 км трассы водитель Lada при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным Mercedes. После этого вазовская легковушка врезалась в попутный грузовик Iveco.
В результате аварии пассажир Lada скончался до приезда "скорой". Кроме того, пострадали водитель и еще трое пассажиров той же машины. Их госпитализировали.
На месте происшествия работают полицейские.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...