Водитель УАЗа погиб в ДТП в Сызранском районе

В пятницу, 14 января, в 13:00, в Сызранском районе водитель УАЗа двигался по сызранской обводной дороге и на 4 км не справился с управлением. Из-за этого машину занесло, и она столкнулась со встречным грузовиком Renault. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
В результате водитель УАЗа погиб на месте. Его пассажир получил травмы.
Сотрудники сызранской Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...