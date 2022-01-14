Водитель УАЗа погиб в ДТП в Сызранском районе

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В пятницу, 14 января, в 13:00, в Сызранском районе водитель УАЗа двигался по сызранской обводной дороге и на 4 км не справился с управлением. Из-за этого машину занесло, и она столкнулась со встречным грузовиком Renault. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области