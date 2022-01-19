В Самарской области столкнулись трактор и КамАЗ

Во вторник, 18 января, в Алексеевском районе Самарской области столкнулись КамАЗ и трактор. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:10 26-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Бузулука в направлении Самары. Он пытался объехать остановившийся на дороге трактор и врезался в него. От удара трактор отбросило на стоявшего рядом 26-летнего мужчину и "Газель".

В результате пешехода госпитализировали.