В Самарской области столкнулись трактор и КамАЗ

Во вторник, 18 января, в Алексеевском районе Самарской области столкнулись КамАЗ и трактор. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:10 26-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Бузулука в направлении Самары. Он пытался объехать остановившийся на дороге трактор и врезался в него. От удара трактор отбросило на стоявшего рядом 26-летнего мужчину и "Газель".
В результате пешехода госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...