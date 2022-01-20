16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три большегруза столкнулись на трассе М-5 в Самарской области На санки с двумя детьми наехал автомобиль в Сызранском районе В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ДТП с четырьмя погибшими В Самаре под колесами грузовика погибла 64-летняя женщина В Самаре пешеход поскользнулся в нечищеном дворе и упал под машину

ДТП Происшествия

Три большегруза столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

СЫЗРАНЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 19 января, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех большегрузов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 11:00 30-летний водитель фуры MAN на 875 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшем впереди грузовиком Volvo под управлением 45-летнего мужчины. От удара MAN отбросило на встречную полосу, где он врезался в КамАЗ, за рулем которого был 37-летний мужчина.

В аварии пострадали водители MAN и КамАЗа. От госпитализации они отказались.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6