Три большегруза столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

В среду, 19 января, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех большегрузов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:00 30-летний водитель фуры MAN на 875 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшем впереди грузовиком Volvo под управлением 45-летнего мужчины. От удара MAN отбросило на встречную полосу, где он врезался в КамАЗ, за рулем которого был 37-летний мужчина.
В аварии пострадали водители MAN и КамАЗа. От госпитализации они отказались.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...