Три большегруза столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

В среду, 19 января, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех большегрузов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:00 30-летний водитель фуры MAN на 875 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшем впереди грузовиком Volvo под управлением 45-летнего мужчины. От удара MAN отбросило на встречную полосу, где он врезался в КамАЗ, за рулем которого был 37-летний мужчина.

В аварии пострадали водители MAN и КамАЗа. От госпитализации они отказались.