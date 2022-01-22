В Самаре "Приору" в ДТП зажало между двумя авто, водителя госпитализировали

В пятницу, 21 января, в 14:15 в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

65-летний водитель за рулем Ford EcoSport напротив дома по ул. Победы, 91 наехал на стоящий автомобиль LADA Priora под управлением 49-летнего водителя. От столкновения "Приору" отбросило вперед, на иномарку Volkswagen Multivan, которая стояла на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель автомобиля "Приоры" с телесными повреждениями был госпитализирован.