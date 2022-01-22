В Самаре "Приору" в ДТП зажало между двумя авто, водителя госпитализировали

В пятницу, 21 января, в 14:15 в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
65-летний водитель за рулем Ford EcoSport напротив дома по ул. Победы, 91 наехал на стоящий автомобиль LADA Priora под управлением 49-летнего водителя. От столкновения "Приору" отбросило вперед, на иномарку Volkswagen Multivan, которая стояла на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП водитель автомобиля "Приоры" с телесными повреждениями был госпитализирован.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...