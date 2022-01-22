В Тольятти в ДТП столкнулись два Mercedes-Benz, пострадала 70-летняя водитель одной из машин

21 января в 11:10 в Тольятти произошло ДТП с участием двух Mercedes-Benz, передает пресс-служба облМВД.

58-летний водитель за рулем Mercedes-Benz при проезде регулируемого перекрестка улиц 50 лет Октября и Ленина, поворачивая налево на "зеленый", не предоставил преимущество в движении. В результате он столкнулся с Mercedes-Benz под управлением 70-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении.

Женщина получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.