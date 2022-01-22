В Тольятти в ДТП столкнулись два Mercedes-Benz, пострадала 70-летняя водитель одной из машин

21 января в 11:10 в Тольятти произошло ДТП с участием двух Mercedes-Benz, передает пресс-служба облМВД.
58-летний водитель за рулем Mercedes-Benz при проезде регулируемого перекрестка улиц 50 лет Октября и Ленина, поворачивая налево на "зеленый", не предоставил преимущество в движении. В результате он столкнулся с Mercedes-Benz под управлением 70-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении.
Женщина получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...