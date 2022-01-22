В Сызрани водитель, проигнорировавший ПДД, спровоцировал аварию

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В пятницу, 21 января, в 13:40 в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала водитель вазовской легковушки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области