В Сызрани водитель, проигнорировавший ПДД, спровоцировал аварию

В пятницу, 21 января, в 13:40 в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала водитель вазовской легковушки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
25-летний парень за рулем Honda Civic, в районе дома № 9 по Ульяновскому шоссе, при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомашине VAZ-21102 под управлением 42-летней женщины.
В результате машины столкнулись. Водитель отечественной малолитражки получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...