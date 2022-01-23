Водитель грузовика попал в больницу после ДТП на трассе М-5 в Самарской области

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В субботу, 22 января, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области