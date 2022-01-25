16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Четверку" занесло под КамАЗ на трассе в Самарской области В Самарской области мужчина устроил ДТП с двумя пострадавшими и отказался проходить освидетельствование В Самарской области пешеход вышел ночью на середину дороги и погиб В Самарской области автомобилист врезался в Lada Kalina и сбил двух пешеходов Водитель грузовика попал в больницу после ДТП на трассе М-5 в Самарской области

ДТП Происшествия

"Четверку" занесло под КамАЗ на трассе в Самарской области

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 290
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 24 января, в Красноярском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 20:30 24-летний водитель ВАЗ-21043 двигался по трассе Димитровград - Самара. Во время обгона он выехал на левую обочину. Из-за этого "четверку" занесло, и она столкнулась со встречным КамАЗом под управлением 61-летнего мужчины.

24-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водителя "четверки" госпитализировали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6