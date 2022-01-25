"Четверку" занесло под КамАЗ на трассе в Самарской области

В понедельник, 24 января, в Красноярском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:30 24-летний водитель ВАЗ-21043 двигался по трассе Димитровград - Самара. Во время обгона он выехал на левую обочину. Из-за этого "четверку" занесло, и она столкнулась со встречным КамАЗом под управлением 61-летнего мужчины.

24-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водителя "четверки" госпитализировали.