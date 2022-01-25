"Четверку" занесло под КамАЗ на трассе в Самарской области

В понедельник, 24 января, в Красноярском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 20:30 24-летний водитель ВАЗ-21043 двигался по трассе Димитровград - Самара. Во время обгона он выехал на левую обочину. Из-за этого "четверку" занесло, и она столкнулась со встречным КамАЗом под управлением 61-летнего мужчины.
24-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водителя "четверки" госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...