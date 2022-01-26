Под Сызранью пострадал водитель врезавшейся в грузовик легковушки

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Во вторник, 25 января, примерно в 13:20 на 885 км трассы М-5 42-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в стоявший на правой обочине КамАЗ в составе с прицепом, об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.