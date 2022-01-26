Под Сызранью пострадал водитель врезавшейся в грузовик легковушки

Во вторник, 25 января, примерно в 13:20 на 885 км трассы М-5 42-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в стоявший на правой обочине КамАЗ в составе с прицепом, об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
Полицейские уточняют, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...