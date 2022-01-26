В Сызрани водитель легковушки попал в больницу после ДТП

Во вторник, 25 января, в 20:00, в Сызрани 28-летний водитель Lada Priora попал в ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
Автомобилист выезжал с прилегающей территории и поворачивал налево в районе дома № 54г по пр. 50 лет Октября. Он не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 28-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал водитель Lada Priora. Его госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...