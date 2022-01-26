В Сызрани водитель легковушки попал в больницу после ДТП

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Во вторник, 25 января, в 20:00, в Сызрани 28-летний водитель Lada Priora попал в ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области