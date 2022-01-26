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ДТП Происшествия

В Сызрани водитель легковушки попал в больницу после ДТП

СЫЗРАНЬ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 января, в 20:00, в Сызрани 28-летний водитель Lada Priora попал в ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автомобилист выезжал с прилегающей территории и поворачивал налево в районе дома № 54г по пр. 50 лет Октября. Он не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель Lada Priora. Его госпитализировали.

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