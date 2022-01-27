В Самарской области пострадал водитель легковушки, врезавшийся в столб

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В среду, 26 января, в с. Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области в ДТП попал 69-летний водитель Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области