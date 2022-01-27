В Самарской области пострадал водитель легковушки, врезавшийся в столб

В среду, 26 января, в с. Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области в ДТП попал 69-летний водитель Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительной версии полицейских, в 13:30 мужчина ехал по ул. Пролетарской в направлении ул. Юбилейной. Во время снегопада он не справился с управлением, съехал на левую обочину и врезался в опору ЛЭП.
Автомобилиста госпитализировали.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...