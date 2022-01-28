В Самарской области госпитализировали пассажирку легковушки, столкнувшейся со спецмашиной

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В четверг, 27 января, в Сергиевском районе Самарской области в ДТП попал 62-летний водитель Suzuki с госномером Белгородской области (регион 31). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области